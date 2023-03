Cdp si fa avanti su Tim | ecco l' offerta che sfida quella degli americani di Kkr

(Di lunedì 6 marzo 2023) La Cassa depositi e prestiti guidata da Dario Scannapieco ha messo sul tavolo un’per l’acquisto della rete Tim, dopoavanzata poche settimane fa dal fondo americano Kkr. Secondo quanto riportano Corriere della Sera e Repubblica, l’della Cassa, avanzata insieme al fondo Macquarie, sarebbe migliorativa rispetto adi Kkr, non tanto per il valore complessivo dell'operazione – 18 miliardi compresi i debiti presi in carico contro i 20 miliardi– quando per la liquidità che assicurerebbe a Tim. L’di Cdp porta più soldi nelle casse della compagnia telefonica perché valuta di più la rete primaria e meno la rete secondaria FiberCop: nel primo caso Tim ha il controllo al 100 per cento, nel secondo al 58 per cento. Oltre alla ...

Telecom Italia scatta in avanti dopo che CDP e Macquarie hanno presentato un'offerta non vincolante per la rete. Ecco i dettagli. Avvio di settimana molto pimpante per Telecom Italia che sin dalle pri ...Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera alla presentazione di un'offerta non vincolante da parte di Cdp Equity, congiuntamente a Macquarie Asset Management, ...