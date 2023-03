Cava de’ Tirreni: controlli, sanzioni ed educazione stradale (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Comando della Polizia Locale, su disposizione dell’Assessorato alla Polizia Locale e Sicurezza, ha intensificato il controllo veicolare, le verifiche sui dehors degli esercizi pubblici su tutto il territorio di Cava de’ Tirreni ed avviato, in collaborazione con gli istituti scolastici cittadini, un progetto di educazione stradale. Il Comandante della Polizia municipale, Stefano Cicalese, ha predisposto un servizio mirato di controllo di veicoli e automezzi pesanti con pattuglie e posti di blocco soprattutto sulle principali arterie viarie cittadine, sottoponendo a verifiche centinaia di autoveicoli ed elevando oltre 50 sanzioni. Tra le infrazioni riscontrate soprattutto la guida senza cinture, la mancata revisione dei veicoli e la mancanza dei documenti. È stata inoltre recuperata un’auto Fiat ... Leggi su zon (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Comando della Polizia Locale, su disposizione dell’Assessorato alla Polizia Locale e Sicurezza, ha intensificato il controllo veicolare, le verifiche sui dehors degli esercizi pubblici su tutto il territorio dide’ed avviato, in collaborazione con gli istituti scolastici cittadini, un progetto di. Il Comandante della Polizia municipale, Stefano Cicalese, ha predisposto un servizio mirato di controllo di veicoli e automezzi pesanti con pattuglie e posti di blocco soprattutto sulle principali arterie viarie cittadine, sottoponendo a verifiche centinaia di autoveicoli ed elevando oltre 50. Tra le infrazioni riscontrate soprattutto la guida senza cinture, la mancata revisione dei veicoli e la mancanza dei documenti. È stata inoltre recuperata un’auto Fiat ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ulisseonline : Cava de' Tirreni, finalmente il Comando di Polizia Municipale batte un colpo: report su controlli operati e sulle s… - Ulisseonline : Cava de' Tirreni, tolto disco orario a via Troisi dopo le proteste dei residenti: lezione di democrazia - - montse_cor : @GigiEinaudi @dm_pisanelli Non buttare via sta cosa che non so come si chiama in Italiano... Placa de cava. Pel Ramonnnnnnn - Ulisseonline : Cava de' Tirreni, il Liceo “Genoino” festeggia l’8 marzo con due iniziative che celebrano le donne - - Ulisseonline : CAVA DE' TIRRENI, IL METEO di ULISSE Sole e nuvole - -

Salerno: i dati Arpac promuovono la qualità dell'aria nella nostra provincia A Cava de' Tirreni e Nocera Inferiore, invece, la media di PM10 µg/m3 è rispettivamente 21 e 24 mentre i giorni di superamento di 50 PM10 µg/m3 sono 12 e 23. A Battipaglia la media di ... Cava de' Tirreni, il Liceo 'A. Genoino' festeggia l'8 marzo con due iniziative La mattina di mercoledì sarà scandita dalla presentazione del libro 'Elvira' di Flavia Amabile e da un dibattito sulla condizione della donna oggi. Il Liceo Scientifico 'Andrea Genoino' di Cava de' Tirreni festeggia l'8 marzo con due iniziative che celebrano la forza ed il coraggio delle donne. Mercoledì 8 marzo alle ore 9,30 , nell'aula magna del liceo scientifico 'Andrea Genoino' di ... Sarno, in fiamme azienda dell'area industriale: gli sviluppi ... stop agli sconti: ecco cosa ci aspetta 6 Marzo Musica Crytical si racconta a Zon.it 6 Marzo Sport Torino - Bologna, le probabili formazioni del match 6 Marzo Zerottonove Cava de' Tirreni, il Liceo '... ' Tirreni e Nocera Inferiore, invece, la media di PM10 µg/m3 è rispettivamente 21 e 24 mentre i giorni di superamento di 50 PM10 µg/m3 sono 12 e 23. A Battipaglia la media di ...La mattina di mercoledì sarà scandita dalla presentazione del libro 'Elvira' di Flavia Amabile e da un dibattito sulla condizione della donna oggi. Il Liceo Scientifico 'Andrea Genoino' di' Tirreni festeggia l'8 marzo con due iniziative che celebrano la forza ed il coraggio delle donne. Mercoledì 8 marzo alle ore 9,30 , nell'aula magna del liceo scientifico 'Andrea Genoino' di ...... stop agli sconti: ecco cosa ci aspetta 6 Marzo Musica Crytical si racconta a Zon.it 6 Marzo Sport Torino - Bologna, le probabili formazioni del match 6 Marzo Zerottonove' Tirreni, il Liceo '... Cava de’ Tirreni, occorre qualcosa di più della Movida UlisseOnline