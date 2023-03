Cats | la reazione di Rebel Wilson quando ha visto il film per la prima volta

(Di lunedì 6 marzo 2023) La star di, ha rivelato quale fu la suavide la pellicola, basata sull'omonimo musical di Anrew Lloyd Webber, per la. La star di, ha ricordato quale fu la suaalla visione deldel 2019 basato sull'omonimo musical pluripremiato di Andrew Lloyd Webber. L'attrice vide la pellicola solo durante la première ufficiale. In una delle ultime interviste rilasciate,, è tornata con la mente allavisione di, pellicola che hala luce nel 2019 che corso del tempo ha diviso pubblico. Nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... franzvosa : @ju_and_the_cats @meltingmax Io chiamo solo quelli di Uber, è la seconda volta che leggo di 1 rider di deliveroo ch… -

La star di, Rebel Wilson , ha ricordato quale fu la sua primaalla visione del film del 2019 basato sull'omonimo musical pluripremiato di Andrew Lloyd Webber. L'attrice vide la pellicola solo ...... all'aver portato ospiti stranieri, come Sting, Madonna, U2 , Village People, Stray, George ... Al di là del fatto che fosse concordato almeno in parte, la suanon è giustificata tranne per ...La strada per la salvezza è lunga ma oggi si è vista una belladella società gialloblu che ... A DISPOSIZIONE: Andreis S., Barilla A.,L., Chicarella M. (Portiere), Dekic V. (Portiere), D'...

Cats: la reazione di Rebel Wilson quando ha visto il film per la prima ... Movieplayer

La star di Cats, Rebel Wilson, ha rivelato quale fu la sua reazione quando vide la pellicola, basata sull'omonimo musical di Anrew Lloyd Webber, per la prima volta.