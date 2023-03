(Di lunedì 6 marzo 2023) Antonioha parlato sulla BoboTV dell’Inter e della ritrovata vittoria contro il Lecce in casa. L’ex giocatore ha toccato il tema, lasciandosi andare ad un commento anche sul ritrovato Robin Gosens. OTTIMO LAVORO – Antonioha parlato così di Inter sulla BoboTV: «Inter ha fatto buonissima partita, ha comandato ma con qualche difficoltà. L’Inter decideva quando alzare i ritmi, sapeva di vincere e lo ha fatto senza problemi. Era un’occasione che non ha preso sotto gamba, ha fatto quello che sa fare e ha reagito. Ieri è stato tutto sereno, qualche ripartenza del Lecce ma niente.continua a segnare e a dare prestazioni. Puòa 25 gol, fa la differenza dappertutto. Lo aspetto solo in Nazionale, Julian Alvarez gli è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Cassano: 'Ieri Gosens formato Atalanta. Lautaro? Gli serve qualcosa per diventare top 5 al mondo' - internewsit : Cassano: «Lautaro Martinez può arrivare a 25 gol, meglio di Leao» - -

...dai ragazzi di DeLa VOTO 'DAMMI 84 NUMERI CHE MI GIOCO GLI ALTRI 6' a Fantantonioda Bari ... VOTO 5 a Big Rom VOTO 7 (abbasso un po' perché conta il campo) alla risposta del Toro...Antonio, opinionista ed ex giocatore dell'Inter, ha parlato del futuro della panchina dell'Inter ora ...Martinez e compagni si sono resi protagonisti in negativo di una prestazione ...2 'Barella corre avanti e indietro e si lamenta': firmato Antonio. In realtà il centrocampista dell'Inter è molto altro, perché alla quantità unisce la ... 20, due in più di. L'Inter è ...

Cassano: «Lautaro Martinez può arrivare a 25 gol, meglio di Leao» Inter-News.it

Dopo aver impressionato come commentatore tecnico Rai ai Mondiali di Qatar, Andrea Stramaccioni è entrato in pianta stabile nella squadra di DAZN. L'ex tecnico dell'Inter ha parlato proprio dei nerazz ...In un video su Instagram, l'ex calciatore Antonio Cassano ha lanciato un duro attacco nei confronti di un allenatore italiano.