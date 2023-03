Cassano contro Allegri e Mourinho | «Partita inguardabile e noiosa»

(Di lunedì 6 marzo 2023) Le parole di Antoniodopo latra Roma e Juve di ieri sera: «Avrei preferito guardare un’altra trasmissione» Antonioha parlato sul proprio profilo Instagram del posticipo della domenica sera di Serie A tra Roma e Juventus. Di seguito le sue parole. «Ho visto Roma-Juventus, ma avrei preferito guardare un’altra trasmissione. Una, tenendo anche in considerazione dei giocatori di qualità presenti nelle due squadre. Poi c’è gente che dice che i due allenatori sono due geni, per me non capiscono nulla di calcio o davvero poco siache. Il primo tempo è stato osceno, con il solo palo di Rabiot. Nel secondo tempo la Roma si è trovata a vincere unacon un Jolly ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Salvato11163877 : RT @Antonio81370961: @Erfaina1988 Il talento di Cassano del Piero se lo sognava, però ovviamente bisogna andare contro Cassano a prescinder… - DieR23 : @deliux9 L'avevo già visto e letto una miriade di commenti assurdi contro Strama. Non capire un cazzo e vantarsene… - dgiorgio73 : @vannux74 @deliux9 Aspetto che qualcuno mi dica qual è stato il 'colpo alla Cassano', quella giocata, quel modo di… - desimpi : @IaconeOsvaldo Cassano è quello che ha realizzato quel gol fantastico al volo contro la Fiorentina giusto? Il 3-2… - Antonio81370961 : @Erfaina1988 Il talento di Cassano del Piero se lo sognava, però ovviamente bisogna andare contro Cassano a prescindere perché sta sul cazzo -

Un'altra solida vittoria, 8 - 4, Cassano d'Adda conferma i ragazzi di coach Marco Borsa al primo posto nel girone a punteggio pieno. Questo il commento finale del tecnico: "Ottimo inizio, poi ..."

Durissimo attacco di Cassano al suo ex allenatore ai tempi del Milan: "Anche mia madre che ha 70 anni farebbe giocare meglio la Juventus".