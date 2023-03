(Di lunedì 6 marzo 2023) Il consiglio di amministrazione delladispa ha convocato l'ordinaria degli azionisti in unica convocazione in presenza per2023 alle ore 17, presso il Teatro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ansa_ER : Cassa Ravenna: assemblea lunedì 3 aprile per approvare conti. Soci chiamati anche a deliberare distribuzione divide… - ansa_economia : Cassa Ravenna: assemblea lunedì 3 aprile per approvare conti. Soci chiamati anche a deliberare distribuzione divide… - fisco24_info : Cassa Ravenna: assemblea lunedì 3 aprile per approvare conti: Soci chiamati anche a deliberare distribuzione divide… -

Il consiglio di amministrazione delladispa ha convocato l'assemblea ordinaria degli azionisti in unica convocazione in presenza per lunedì 3 aprile 2023 alle ore 17, presso il Teatro Alighieri di, in via Mariani 2. ...... al sesto posto Giorgio Armani; al settimo posto Fabrizio Palermo diDeposito e Prestiti; all'... l'ad di Coop Maura Latini (al 65esimo posto), che ha installato a Marina diun dispositivo ......e numerose testimonianze dell'epopea repubblicana e garibaldina a partire dalla Fondazione...oggi sulla sensibilità dei soci ed il sostegno di qualche azienda privata e di Comune edi ...

Cassa Ravenna: assemblea lunedì 3 aprile per approvare conti ... Agenzia ANSA

Il consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna spa ha convocato l'assemblea ordinaria degli azionisti in unica convocazione in presenza per lunedì 3 aprile 2023 alle ore 17, presso il Teatro A ...La compagnia ravennate ErosAntEros lancia una chiamata pubblica per affrontare insieme alla cittadinanza il tema fondamentale del cambiamento climatico ...