Cassa Depositi e Prestiti ha offerto18 miliardi per l' acquisto della rete di Tim

- Ora bisognerà vedere se i 18 miliardi di cui 2 e mezzo di liquidità per abbattere l'ingombrantissimo debito di Tim piaceranno al Consiglio d'Amministrazione della società che ha tempo fino al 31 ..."Ci aspettiamo però dae Prestiti che si proceda finalmente alla ricapitalizzazione sottolinea Venzano : è un passaggio fondamentale per procedere al rilancio dell'azienda. È un ...Sono queste le finalità del nuovo finanziamento da 120 milioni di euro concesso dae Prestiti (CDP) a Prysmian Group, il player italiano leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo ...

Via libera di Cassa Depositi e Prestiti all'offerta per la rete di Tim AGI - Agenzia Italia

Azioni TIM in forte rialzo stamane sull'offerta presentata da Cassa depositi e prestiti e fondo Macquarie per acquisire la rete.Cdp ha presentato un'offerta per l'acquisto dell'infrastruttura di rete di Tim, simile a quella di KKR, ma più interessante in termini di liquidità. Dossier verso la conclusione Ecco i dettagli.