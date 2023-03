(Di lunedì 6 marzo 2023) “Il? E’ una situazione che desta curiosità e perplessità, nemmeno i giudici hanno capito cosa è successo. Purtroppo ormai a bordo campo succede di tutto, mentre ai miei tempi queste cose non accadevano”. Queste le parole dell’ex arbitro Paoloai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1, in merito al diverbio tra il quarto uomoe il tecnico della Roma Josè(espulso nell’occasione) nel secondo tempo del match con la Cremonese allo Zini. L’allenatore giallorosso, squalificato due giornate ma in panchina con la Juventus grazie alla sospensiva della corte federale, aveva denunciato nel post partita di aver ricevuto delle parole offensive dall’ufficiale di gara. “Io non metto in dubbio la funzione del quarto uomo, ma non capisco le reazioni con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : Potrebbe avere sviluppi sorprendenti il supplemento di indagine sul caso #Mourinho-#Serra Secondo quanto filtra, S… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Casarin: 'Caso Serra-Mourinho? L'arbitro non deve offendere mai' - napolimagazine : IL COMMENTO - Casarin: 'Caso Serra-Mourinho? L'arbitro non deve offendere mai' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Casarin: 'Caso Serra-Mourinho? L'arbitro non deve offendere mai' - sportface2016 : Caso #Serra-#Mourinho, #Casarin: 'L'arbitro non deve mai offendere' -

...uno studio dell'International Council on Clean Transportation per metà delle emissioni di gas... la decisione di aprire stabilimenti alimentati completamente da energia solare, come neldel ...Come ridurre l'inquinamento atmosferico nelle città: ildi Copenhagen Ci sono molte città in ... La città è stata in grado di ridurre significativamente le sue emissioni di gas a effettoe ...Un esempio di questo approccio è ildella brucellosi tra i bufali in Italia. La brucellosi è ...del cibo sintetico potrebbe contribuire ad una significativa riduzione delle emissioni di gas...

Serra, cosa rischia per il caso Mourinho: non succedeva da Calciopoli Corriere dello Sport

In merito alla notizia apparsa nella mattinata di oggi su organi di stampa locale circa una mia condanna al risarcimento del danno erariale all’Ente Provincia di Avellino per aver indebitamente percep ...Il riconoscimento della Regione per la valorizzazione delle abitazioni e degli studi di artisti e personaggi storici ...