Carolina Morace e la festa della donna: “L’8 marzo non va festeggiato, non serve il giorno specifico” (Di lunedì 6 marzo 2023) L’ex calciatrice della nazionale italiana, Carolina Morace, ha espresso la sua opinione in merito alla ricorrenza della festa della donna. Queste le sue parole durante un’intervento all’Agi: “Io non celebrerei la festa della donna l’8 marzo. Ogni giorno andrebbe festeggiato, in altri Paesi non si fa, non serve. Così facendo dimostriamo di essere indietro. Oggi abbiamo due donne brave alla guida dei maggiori partiti e questo aiuta. Siamo uno dei pochi paesi ancora a farlo, ho vissuto per diverso tempo all’estero, in Canada e in Australia e non ho mai trovato questo tipo di ricorrenza. Non serve. Lì non ci sono le spiagge o i bar per ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) L’ex calciatricenazionale italiana,, ha espresso la sua opinione in merito alla ricorrenza. Queste le sue parole durante un’intervento all’Agi: “Io non celebrerei lal’8. Ogniandrebbe, in altri Paesi non si fa, non. Così facendo dimostriamo di essere indietro. Oggi abbiamo due donne brave alla guida dei maggiori partiti e questo aiuta. Siamo uno dei pochi paesi ancora a farlo, ho vissuto per diverso tempo all’estero, in Canada e in Australia e non ho mai trovato questo tipo di ricorrenza. Non. Lì non ci sono le spiagge o i bar per ...

