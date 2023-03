Caro Porro, ti racconto tragica storiella delle fantasie green (Di lunedì 6 marzo 2023) Caro Porro, ottima idea l’uso delle auto elettriche per ridurre le emissioni di CO2. Peccato che costino almeno due volte e mezzo più di quelle a benzina. Ottima idea l’uso delle buste in plastica biodegradabile per ridurre le emissioni di CO2. Peccato che resistano per il tratto dal supermarket all’auto. Ottima idea l’uso delle pompe di calore e la coibentazione per ridurre le emissioni di CO2. Peccato che tali lavori incidano fortemente sui costi di gestione della propria abitazione. Ottima idea l’uso delle bottigliette in plastica riciclata per ridurre le emissioni di CO2. Peccato che risultino mollicce al tatto e quando le si apre la metà del contenuto fuoriesca. E allora mi domando: ne vale la pena? “Cui prodest?” Mi ricorda la storiella del contadino che insegnò ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 marzo 2023), ottima idea l’usoauto elettriche per ridurre le emissioni di CO2. Peccato che costino almeno due volte e mezzo più di quelle a benzina. Ottima idea l’usobuste in plastica biodegradabile per ridurre le emissioni di CO2. Peccato che resistano per il tratto dal supermarket all’auto. Ottima idea l’usopompe di calore e la coibentazione per ridurre le emissioni di CO2. Peccato che tali lavori incidano fortemente sui costi di gestione della propria abitazione. Ottima idea l’usobottigliette in plastica riciclata per ridurre le emissioni di CO2. Peccato che risultino mollicce al tatto e quando le si apre la metà del contenuto fuoriesca. E allora mi domando: ne vale la pena? “Cui prodest?” Mi ricorda ladel contadino che insegnò ...

