Caro-energia | dall’Ue altri 3 miliardi di garanzie per l’Italia

(Di lunedì 6 marzo 2023) La Commissione europea ha approvato, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato sul fronte dei, una modifica al un regime di garanzia italiano esistente, con anche un aumento del budget fino a 3di euro, per la riassicurazione del rischio di credito commerciale del gas naturale e dell’elettricità nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. La Commissione europea ha approvato una modifica al regime di garanzia italiano per fare fronte alAd annunciarlo è stato lo stesso esecutivo europeo in una nota. Il regime modificato, secondo la Commissione, “contribuirà a gestire l’impatto economico dell’attuale crisi in Italia” ed è “necessario, appropriato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia”. Il regime originario era stato ...

Ok Ue ad altri 3 miliardi di garanzie Italia su caro-energia - Ultima Ora Agenzia ANSA

