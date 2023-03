Vai agli ultimi Twett sull'argomento... freeskipperIT : Cari padri, i vostri figli seguono l'esempio più delle prediche. - Lamanu_1977 : pero’ cari padri o madri…parlate con i figli!!!non messaggiate ma parlate…i messaggi servono per scherzare,per la s… - katiusc58832935 : @BITCHYFit Se questi vengono definiti padri allora il mio e il padre dei miei figli dobbiamo chiamarli EROI .. ma d… - GabrieleDeFazi4 : RT @natalepisicchio: Cari @CarloCalenda e @matteorenzi, noi siamo pronti a dare il nostro leale apporto, attraverso proposte concrete su po… - Carla501505 : @thenystic @lele_guidi @matteosalvinimi Beh, tesoro, si rivolti contro i Padri Costituenti e contro la sx, cari saluti. -

... donne, giovani, madri eche sono fuggiti dalla loro casa, hanno attraversato il deserto ... per loro significava mettere a rischio la propria vita e quella dei propri'. E così hanno deciso ......un immergersi e vivere insieme a loro lo strazio dei familiari che devono riconoscere i loro... Raccogliamo le lacrime di madri,, fratelli, mogli che devono procedere al riconoscimento ...Nella mattinata del 28 febbraio, in compagnia diamici, tutti "familiari" di Nessuno tocchi Caino, siamo stati in visita al carcere di ... nello scrivere icostituenti la Carta fondamentale , ...

Angelus - Attività del Santo Padre Francesco | Vatican.va La Santa Sede

Si tratta di persone e bimbi sotto shock, devastati da un orrore che si è consumato sotto i loro occhi e a cui il team di primo soccorso psicologico ...Maurizio Costanzo, nel corso della sua lunga e prolifica carriera, ha costruito un ingente patrimonio che ora sarà diviso tra i suoi cari.