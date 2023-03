Caressa chiede scusa a Bucciantini: «Mi è slittata la frizione domenica scorsa…» (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo la lite di pochi giorni fa sul possesso palla, il giornalista Fabio Caressa ha chiesto scusa in diretta a Marco Bucciantini Dopo la lite di pochi giorni fa sul possesso palla durante la trasmissione “Sky Calcio Club” andata in onda nel post partita di Milan-Atalanta, il giornalista Fabio Caressa ha chiesto oggi scusa in diretta a Marco Bucciantini. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Amico mio, è giusto che ti chieda scusa anche qua. Mi è slittata la frizione domenica scorsa. Me ne sono reso conto meglio risentendomi». Bucciantini ha poi accettato le scuse: «Bellissimo gesto, sono scuse ben accette». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo la lite di pochi giorni fa sul possesso palla, il giornalista Fabioha chiestoin diretta a MarcoDopo la lite di pochi giorni fa sul possesso palla durante la trasmissione “Sky Calcio Club” andata in onda nel post partita di Milan-Atalanta, il giornalista Fabioha chiesto oggiin diretta a Marco. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Amico mio, è giusto che ti chiedaanche qua. Mi èlascorsa. Me ne sono reso conto meglio risentendomi».ha poi accettato le scuse: «Bellissimo gesto, sono scuse ben accette». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Le scuse di #Caressa - casillo_alfonso : RT @MemoriesMilan: Quindi: #Caressa chiede scusa a #bucciantini,stasera e in settimana ridendo nervosamente. Ma in quella scenetta di setti… - MemoriesMilan : Quindi: #Caressa chiede scusa a #bucciantini,stasera e in settimana ridendo nervosamente. Ma in quella scenetta di… - bombastefa : #Caressa chiede scusa a bucciantini. Va bene.... ma ancora prova a convincerci che ha ragione lui. Boh - rsimonetti57 : L'Uomo è Tale Quando Torna Indietro e Chiede Scusa... Onore a Fabio Caressa ?????? -