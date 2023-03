Carabinieri: il generale Pietro Oresta nuovo comandante della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze (Di lunedì 6 marzo 2023) Cambio al vertice, nella Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri di Firenze: il generale Maurizio Stefanizzi, destinato al comando dell'Interregionale "Vittorio Veneto", a Padova, ha lasciato la carica al generale Pietro Oresta, Capo del V Reparto del Comando generale di Roma L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 6 marzo 2023) Cambio al vertice, nelladeidi: ilMaurizio Stefanizzi, destinato al comando dell'Interregionale "Vittorio Veneto", a Padova, ha lasciato la carica al, Capo del V Reparto del Comandodi Roma L'articolo proviene daPost.

