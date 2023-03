Cara Giorgia Meloni, occhio a non sottovalutare il centrosinistra (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd, Dem e M5S hanno organizzato sabato scorso a Firenze, insieme ad alcune sigle sindacali, la manifestazione del “sabato antifascista” in contrapposizione al “sabato fascista” che il Pnf organizzava circa novant’anni fa. Gli italiani hanno ben altri problemi, ma come che sia, la vittoria di Schlein ha ricompattato l’alleanza politica tra Pd e 5Stelle, che alle scorse elezioni politiche hanno corso separatamente a causa della rottura di Conte con Draghi, con conseguente caduta dell’esecutivo istituzionale e vittoria del centrodestra alle politiche del 25 settembre 2022. Il Pd tornerà ora ad essere una brutta copia del vecchio Pds; dunque, ingloberà col tempo anche i cespugli di sinistra come Sinistra italiana, Articolo1 e la sinistra ecologista, mentre l’elettorato riformista, cattolico e liberale che fino a ieri votava Dem si sposterà ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd, Dem e M5S hanno organizzato sabato scorso a Firenze, insieme ad alcune sigle sindacali, la manifestazione del “sabato antifascista” in contrapposizione al “sabato fascista” che il Pnf organizzava circa novant’anni fa. Gli italiani hanno ben altri problemi, ma come che sia, la vittoria di Schlein ha ricompattato l’alleanza politica tra Pd e 5Stelle, che alle scorse elezioni politiche hanno corso separatamente a causa della rottura di Conte con Draghi, con conseguente caduta dell’esecutivo istituzionale e vittoria del centrodestra alle politiche del 25 settembre 2022. Il Pd tornerà ora ad essere una brutta copia del vecchio Pds; dunque, ingloberà col tempo anche i cespugli di sinistra come Sinistra italiana, Articolo1 e la sinistra ecologista, mentre l’elettorato riformista, cattolico e liberale che fino a ieri votava Dem si sposterà ...

