"Capito perché Icardi...": Wanda Nara, il video hot che fa girare la testa | Guarda (Di lunedì 6 marzo 2023) Ormai diventa notizia qualsiasi cosa faccia Wanda Nara. Persino il lancio della sua nuova linea di lingerie è diventato motivo di grande interesse, per il semplice fatto che è stato accompagnato da foto e video piuttosto provocanti. C'è chi puntualmente ci ha letto un messaggio indiretto a Mauro Icardi, dato che non è ancora chiaro se il loro rapporto è in piedi o è naufragato del tutto. Molti pensavano che fosse finito, ma invece è stata proprio Wanda Nara a giocare in contropiede e a svelare a Belve, il programma di Francesca Fagnani, che lei e Icardi sono "una famiglia". Quella dichiarazione ha scatenato il panico, dato che adesso tutti i giornali scandalistici e i fan della coppia stanno cercando di capire se sono davvero tornati insieme, se si sono ...

