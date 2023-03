"Capisce solo il caz***o": la sconcertante chat del boss Messina Denaro | Video (Di lunedì 6 marzo 2023) Scandagliando le chat private di Matteo Messina Denaro, a Non è l'arena su La7 mandano in onda un messaggio vocale del boss di Cosa Nostra finito in manette lo scorso gennaio dopo 30 anni di latitanza sinceramente sconcertante. Il tema è quello del rapporto, difficilissimo, con la figlia Lorenza giudicata colpevole dal padre di averlo "dimenticato" e soprattutto di aver scelto una vita lontana da mafia e criminalità. "Lui dice di avere varie figlie, ma quando si parla di Lavinia il clima si surriscalda", premette Massimo Giletti, in studio. Matteo Messina Denaro insulta la figlia, guarda il Video di Non è l'arena "Io non lavoro più - dice Messina Denaro nella chat in cui si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Scandagliando leprivate di Matteo, a Non è l'arena su La7 mandano in onda un messaggio vocale deldi Cosa Nostra finito in manette lo scorso gennaio dopo 30 anni di latitanza sinceramente. Il tema è quello del rapporto, difficilissimo, con la figlia Lorenza giudicata colpevole dal padre di averlo "dimenticato" e soprattutto di aver scelto una vita lontana da mafia e criminalità. "Lui dice di avere varie figlie, ma quando si parla di Lavinia il clima si surriscalda", premette Massimo Giletti, in studio. Matteoinsulta la figlia, guarda ildi Non è l'arena "Io non lavoro più - dicenellain cui si ...

L'insulto sessista di Messina Denaro alla figlia: "Capisce solo il ca**o" La7