Capello su Leão: ‘Per velocità e rapidità è come Mbappe’ (Di lunedì 6 marzo 2023) Fabio Capello a Sky esalta Leao: "A volte non è attento, rincorre l’avversario senza voglia di recuperare. Ma in qualsiasi... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 marzo 2023) Fabioa Sky esalta Leao: "A volte non è attento, rincorre l’avversario senza voglia di recuperare. Ma in qualsiasi...

