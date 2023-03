Capelli crespi: la maschera fai da te (Di lunedì 6 marzo 2023) Avere i Capelli crespi è spesso la conseguenza di avere i Capelli secchi. I Capelli, normalmente tendono ad incresparsi proprio perché diventano secchi e non abbastanza nutriti e idratati. In questo modo, tendono a gonfiarsi e ad attirare molta umidità. In questo articolo scopriremo quali sono le cause più comuni dei Capelli secchi, ma soprattutto vedremo una maschera da realizzare in casa in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Avere iè spesso la conseguenza di avere isecchi. I, normalmente tendono ad incresparsi proprio perché diventano secchi e non abbastanza nutriti e idratati. In questo modo, tendono a gonfiarsi e ad attirare molta umidità. In questo articolo scopriremo quali sono le cause più comuni deisecchi, ma soprattutto vedremo unada realizzare in casa in ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cremadiarachidi : Ho i capelli super crespi e due occhiaie da paura, sono terrificante stamani - pattanna66 : @RosaspinaAurora Perché non sopporto i capelli mal messi, sono così da sempre ma i miei sono ondulati e crespi Viva la piastra ?? - NatSicily : @chiarabottino_ Io con i miei capelli ho risolto 3 anni fa facendomi il trattamento alla keratina ogni 6 mesi (avev… - chiarabottino_ : mi lamentavo dei miei capelli e alla fine non erano così male ADESSO HANNO DECISO DI CADERE DI ESSERE CRESPI E CHE… - juliasfanart : @Efuoribuio Non ti so dire per il vapore, ma a me questi tipi di arricciacapelli fanno paura. Se hai i capelli cres… -