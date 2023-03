Canone Rai e superbollo auto, la Lega spinge per l'abolizione (Di lunedì 6 marzo 2023) Nuova-vecchia doppia battaglia della Lega. Abrogare le norme che impongono il pagamento del Canone di abbonamento «alle radioaudizioni e alla televisione, nonché della relativa tassa di concessione governativa» e abolire «la maggiorazione sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 252 cavalli vapore (CV), cosiddetto ‘super-bollo'». Con due proposte di legge presentate alla Camera dei deputati il Carroccio torna su alcuni suoi obiettivi storici, portati avanti anche nella scorsa legislatura. Sulla necessità di eliminare il Canone Rai il segretario della Lega Matteo Salvini si è più volte espresso, sia in campagna elettorale sia nelle scorse settimane. Il 9 febbraio anche il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) Nuova-vecchia doppia battaglia della. Abrogare le norme che impongono il pagamento deldi abbonamento «alle radioaudizioni e alla televisione, nonché della relativa tassa di concessione governativa» e abolire «la maggiorazione sulla tassamobilistica per levetture e gliveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 252 cavalli vapore (CV), cosiddetto ‘super-bollo'». Con due proposte di legge presentate alla Camera dei deputati il Carroccio torna su alcuni suoi obiettivi storici, portati avanti anche nella scorsa legislatura. Sulla necessità di eliminare ilRai il segretario dellaMatteo Salvini si è più volte espresso, sia in campagna elettorale sia nelle scorse settimane. Il 9 febbraio anche il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : È meraviglioso vedersi estorcere il Canone per leggere Rai news definire Stalin “figura controversa”. - marcodiroccov : Renzi perché il canone Rai nella bolletta Enel? #RenziFaiSchifo - tempoweb : La #Lega vuole abolire il canone #Rai e il #superbollo per le auto #6marzo #iltempoquotidiano… - IMoresi : RT @AlexBazzaro: È meraviglioso vedersi estorcere il Canone per leggere Rai news definire Stalin “figura controversa”. - GIOVANNICRESMA1 : RT @AlexBazzaro: È meraviglioso vedersi estorcere il Canone per leggere Rai news definire Stalin “figura controversa”. -