Cancelo già ai margini del Bayern Nagelsmann | «Ha ancora bisogno di tempo»

Joao Cancelo è arrivato al Bayern Monaco in prestito dal Manchester City l'ultimo giorno di mercato, il 31 gennaio, e il giorno dopo la stampa tedesca ne parlava già come di un affare clamoroso. Subito assist per i compagni. "Lo certifica il profilo Twitter del Bayern Monaco, Joao Cancelo ha impiegato solo 14 minuti per mettere a segno il suo primo assist in Bundes Liga, il secondo da quando è a Monca, il primo lo ha segnato in Coppa di Germania e l'ho ha fatto dopo 17 minuti. Cancelo è stato tra i protagonisti del largo successo dei bavaresi (4-2) sul campo del Wolfsburg." Tuttavia la Bild oggi riporta di una certa frustrazione provata dal portoghese. Nagelsmann non lo vede più di buon occhio. Il quotidiano descrive l'ultimo allenamento del giocatore, in un campo dove si allena chi ...

