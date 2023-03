(Di lunedì 6 marzo 2023) In via Garibaldi.dinella giornata di domenica 5 marzo a, dove un pesanteè cadutondo una

La bimba, di otto anni, stata entrando in un capannone insieme ai genitori, quando il- aprendosi - è improvvisamente caduto a terra. Per poco la piccola non è stata colpita. Leggermente ...

Cancello cade e sfiora una bimba: attimi di paura a Valbrembo L'Eco di Bergamo

In via Garibaldi. Attimi di paura nella giornata di domenica 5 marzo a Valbrembo, dove un pesante cancello è caduto sfiorando una bimba. Tutto è accaduto intorno alle 17,30 in via Garibaldi, zona indu ...