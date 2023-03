‘Cancellato’ il GF Vip: decisione choc di Mediaset, tutto a causa di quei concorrenti (Di lunedì 6 marzo 2023) A quando sembra, a Pier Silvio Berlusconi non è bastato fare una ramanzina, bella buona e meritata, alla produzione del GF Vip 7, che dopo ha scaricato il tutto ai concorrenti. Dopo la sfuriata e la cancellazione della replica della 38esima puntata in televisione, ora è arrivato un nuovo provvedimento contro lo show. Volgarità, maleducazione, frasi oscene e parolacce sono state, ahimé, caratteristiche onnipresenti nella 38esima puntata del GF Vip 7, andata in onda lo scorso 2 marzo. Perciò Pier Silvio Berlusconi giorni fa è intervenuto contro il reality di Alfonso Signorini. Dopo avere parlato col conduttore, altro provvedimento. GF Vip ‘Cancellato’: decisione choc, mai successo prima Grazie a Fanpage si apprende cosa è realmente accaduto tra Pier Silvio Berlusconi ed Alfonso Signorini. ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 6 marzo 2023) A quando sembra, a Pier Silvio Berlusconi non è bastato fare una ramanzina, bella buona e meritata, alla produzione del GF Vip 7, che dopo ha scaricato ilai. Dopo la sfuriata e la cancellazione della replica della 38esima puntata in televisione, ora è arrivato un nuovo provvedimento contro lo show. Volgarità, maleducazione, frasi oscene e parolacce sono state, ahimé, caratteristiche onnipresenti nella 38esima puntata del GF Vip 7, andata in onda lo scorso 2 marzo. Perciò Pier Silvio Berlusconi giorni fa è intervenuto contro il reality di Alfonso Signorini. Dopo avere parlato col conduttore, altro provvedimento. GF Vip, mai successo prima Grazie a Fanpage si apprende cosa è realmente accaduto tra Pier Silvio Berlusconi ed Alfonso Signorini. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : “Perché Pier Silvio ha cancellato il GF Vip”. Si scopre il motivo della decisione senza precedenti - #“Perché… - infoitcultura : GF Vip cancellato: bomba a pochi giorni dalla finale! - Piovegovernolad : Berlusconi sbotta e salta la replica, la decisione choc per colpa dei Vipponi: 'Ora basta, ho deciso di cancell…Alt… - Gossiplive_it : #GFVip cancellato: bomba a pochi giorni dalla finale! - scorpione5411 : @LaSimmy_quality @Loredanataberl1 Pier Silvio Berlusconi avrebbe cancellato la replica del GF VIP su La5 per via de… -

Grande Fratello Vip, cancellata dal web la puntata del 5 marzo: la nuova decisione di Pier Silvio Berlusconi Dopo aver cancellato la consueta replica dell'ultima puntata el Grande Fratello Vip su La 5, l' amministratore delegato dell'azienda Mediaset, Pier Silvio Berlusconi , pare abbia preso una nuova importante ... GF Vip, Pier Silvio ancora furioso: arriva un nuovo provvedimento Pier Silvio Berluscon i ancora furioso con la settima edizione del Grande Fratello Vip . Dopo aver cancellato la replica dell'ultima puntata su Canale 5 il dirigente ha deciso di rimuoverla anche dal sito di Mediaset. L'eccessiva volgarità e le troppe parolacce hanno infastidito ... Ilary Blasi ha cancellato tutte le foto di Totti: 20 anni buttati via Ilary Blasi ha cancellato tutte le foto di Francesco Totti, un gesto che dice tutto del loro attuale ... Dopo averla consueta replica dell'ultima puntata el Grande Fratellosu La 5, l' amministratore delegato dell'azienda Mediaset, Pier Silvio Berlusconi , pare abbia preso una nuova importante ...Pier Silvio Berluscon i ancora furioso con la settima edizione del Grande Fratello. Dopo averla replica dell'ultima puntata su Canale 5 il dirigente ha deciso di rimuoverla anche dal sito di Mediaset. L'eccessiva volgarità e le troppe parolacce hanno infastidito ...Ilary Blasi hatutte le foto di Francesco Totti, un gesto che dice tutto del loro attuale ...