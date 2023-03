Camerette piccole per bambini | idee e consigli

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) (06 marzo 2023) - 06 marzo 2023 - I metri quadri all'interno delle abitazioni non bastano mai, soprattutto se si hanno dei. Eppure, le case dell'epoca attuale hanno visto una considerevole riduzione degli spazi, con la conseguente necessità di organizzarli al meglio. In questo articolo vediamo alcuneper rendere ottimale la vivibilità delleper. Un luogo dove bimbi e adolescenti trascorrono una parte importante del proprio tempo, non solo durante le ore del sonno ma anche in quelle dedicate al gioco e allo studio. La sfida, quando si arredano delleper, è quella di coniugare praticità, comfort e impatto estetico. Aspetti che nelle soluzioni di design riescono ...