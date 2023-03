Cambio al vertice di Icon Collection, Ciro Verrocchi nuovo vicepresidente del Gruppo (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Labitalia) - Icon Collection, società di consulenza del Gruppo imprenditoriale Ficcanterri, dei cugini Federico e Riccardo Ficcanterri, che sovrintende a cinque strutture toscane di pregio, annuncia l'ingresso del nuovo vicepresidente Ciro Verrocchi. Toscano, cresciuto a Piombino, a pochi km da Follonica e dalla maggior parte delle strutture del Gruppo Icon, quindi con conoscenze del territorio e legami profondi con esso, Verrocchi vanta 30 anni di esperienza come manager in alberghi di lusso appartenenti a brand di compagnie internazionali e nazionali come Ciga Hotels, Southern Sun International, Starwood Hotels & Resort / Marriott, Ihg Intercontinental Hotels. La valorizzazione e motivazione delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Labitalia) -, società di consulenza delimprenditoriale Ficcanterri, dei cugini Federico e Riccardo Ficcanterri, che sovrintende a cinque strutture toscane di pregio, annuncia l'ingresso del. Toscano, cresciuto a Piombino, a pochi km da Follonica e dalla maggior parte delle strutture del, quindi con conoscenze del territorio e legami profondi con esso,vanta 30 anni di esperienza come manager in alberghi di lusso appartenenti a brand di compagnie internazionali e nazionali come Ciga Hotels, Southern Sun International, Starwood Hotels & Resort / Marriott, Ihg Intercontinental Hotels. La valorizzazione e motivazione delle ...

