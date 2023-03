Cambiamenti climatici, a Ponza lezione con la Guardia Costiera nelle scuole superiori (Di lunedì 6 marzo 2023) Ponza – Si e? tenuto nella giornata di venerdi? 3 Marzo 2023 sull’isola di Ponza il secondo ciclo di incontri promossi dal Comando Generale delle Capitanerie di porto quale partner istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del progetto denominato “Una Scuola d’a…Mare – Storie di Mare, di Lidi e di Virtu?”, iniziativa che mira a coinvolgere gli alunni di scuole di ogni ordine e grado su temi quali l’inquinamento ed i Cambiamenti climatici, la tutela dell’ambiente e della biodiversita? nonche? l’adozione di comportamenti virtuosi nella pesca. In particolare, l’incontro con oltre 50 alunni delle classi secondarie di II grado dell’Istituto Comprensivo “Carlo Pisacane” di Ponza si e? incentrato sui Cambiamenti climatici e le relative cause e conseguenze, toccando temi attuali ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 marzo 2023) Ponza – Si e? tenuto nella giornata di venerdi? 3 Marzo 2023 sull’isola di Ponza il secondo ciclo di incontri promossi dal Comando Generale delle Capitanerie di porto quale partner istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del progetto denominato “Una Scuola d’a…Mare – Storie di Mare, di Lidi e di Virtu?”, iniziativa che mira a coinvolgere gli alunni didi ogni ordine e grado su temi quali l’inquinamento ed i, la tutela dell’ambiente e della biodiversita? nonche? l’adozione di comportamenti virtuosi nella pesca. In particolare, l’incontro con oltre 50 alunni delle classi secondarie di II grado dell’Istituto Comprensivo “Carlo Pisacane” di Ponza si e? incentrato suie le relative cause e conseguenze, toccando temi attuali ...

