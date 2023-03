Cambia il reddito di cittadinanza e arriva la Mia | ecco gli importi e a chi spettano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il Governo è pronto a varare il nuovodi, che dovrebbere presto in Consiglio dei ministri ed entrare ufficialmente in vigore da settembre. Rinominato Mia, acronimo di Misura di inclusione attiva, prevede importanti aggiornamenti. A mutare sarà la durata, così come l’istituzione di due categorie, con quote di sostegno a scalare. Gli aventi diritto saranno divisi in “occupabili” e “famiglie povere senza possibilità di lavorare”. Come riportato da Il Corriere della Sera, sotto la definizione di “famiglie povere senza possibilità di lavorare” rientrano i nuclei familiari con almeno un minore o un anziano over60 o un disabile. Sono “occupabili”, invece, i nuclei familiari escluse dalla prima categorie e che hanno almeno un soggetto tra 18 e 60 anni d’età. Chi beneficia dell’attualedi ...

