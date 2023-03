Cambia il Reddito di Cittadinanza: diventa “Mia” (Di lunedì 6 marzo 2023) Secondo alcune fonti, la riforma del Reddito di Cittadinanza è pronta e nelle prossime settimana la ministra del Lavoro, Elvira Calderone, dovrebbe portare in Consiglio dei Ministri il decreto legge: il nuovo strumento di sostegno sociale, la cui partenza è prevista a settembre, si chiamerà “Mia”, Misura di inclusione attiva. Cambia la durata del nuovo sostegno e ci sarà la divisione in due categorie con quote a scalare: occupabili e famiglie povere senza possibilità di lavorare. Per i primi il tetto massimo di sussidio sarà di 375 euro mentre per le seconde l’importo base sarà di 500 euro. La misura dovrebbe arrivare presto in consiglio dei ministri ed essere attiva già a settembre. I “potenziali beneficiari, in linea con quanto deciso con la manovra, verranno divisi in due platee: famiglie povere senza persone occupabili e ... Leggi su zon (Di lunedì 6 marzo 2023) Secondo alcune fonti, la riforma deldiè pronta e nelle prossime settimana la ministra del Lavoro, Elvira Calderone, dovrebbe portare in Consiglio dei Ministri il decreto legge: il nuovo strumento di sostegno sociale, la cui partenza è prevista a settembre, si chiamerà “Mia”, Misura di inclusione attiva.la durata del nuovo sostegno e ci sarà la divisione in due categorie con quote a scalare: occupabili e famiglie povere senza possibilità di lavorare. Per i primi il tetto massimo di sussidio sarà di 375 euro mentre per le seconde l’importo base sarà di 500 euro. La misura dovrebbe arrivare presto in consiglio dei ministri ed essere attiva già a settembre. I “potenziali beneficiari, in linea con quanto deciso con la manovra, verranno divisi in due platee: famiglie povere senza persone occupabili e ...

