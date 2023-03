Calendario Sport Invernali 6-12 marzo | orari gare | programma | tv | streaming

(Di lunedì 6 marzo 2023) La lunga stagione degli2022-2023 è ormai agli sgoccioli, ma nella settimana 6-12ci saranno ancora tanti eventi importanti da seguire per diverse discipline olimpiche della neve e del ghiaccio. Fari puntati in primis sui Mondiali di short track, previsti nel weekend a casa dei “maestri” coreani e per la precisione nella capitale Seul. Proseguono nel frattempo le Coppe del Mondo di sci alpino – gigante e slalom maschile a Kranjska Gora, gigante e slalom femminile ad Are – sci nordico (a Oslo), snowboardcross (a Sierra Nevada) e ski cross (a Veysonnaz), con molte competizioni interessanti per i colori azzurri tra cui il ritorno in gara da campione del mondo di Simone Deromedis nel doppio appuntamento elvetico.Settimana 6-12 ...

...di Verona in preparazione delle ultime due giornate del Guinness Sei Nazioni 2023 in... Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su SkyUno e in chiaro su TV8.

Napoli, il calendario in Serie A e Champions fino a fine stagione Sky Sport

