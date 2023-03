Calendario Coppa del Mondo sci alpino Are e Kranjska Gora 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ladeldi sciprosegue e si prepara per il rush finale! Siamo pronti, infatti, per l’ultimo weekend di gare prima della grande conclusione che, in questa edizione, tornerà a disputarsi a Soldeu (Andorra). In questo fine settimana le donne saranno di scena ad Åre in Svezia dove si cimenteranno in due prove tecniche, mentre gli uomini saranno in azione in quel diper due giganti. Iniziamo la presentazione proprio dal comparto femminile. Le atlete torneranno in azione in Scandinavia. Dalla Norvegia (dopo le gare veloci di Kvitfjell) si passa alla Svezia, con due prove tecniche in arrivo in quel di Åre. Vedremo un gigante nella giornata di venerdì 10 marzo e uno slalom in quella di sabato 11. Ultimo impegno prima delle finali di Soldeu, con Mikaela ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ErGeometra : senza dimenticare le due partite di Coppa Italia messe la in mezzo ad aprile. Avremo un calendario in quel mese ass… - zazoomblog : Calendario sci alpino quando le prossime gare di Coppa del Mondo? Orari Are e Kranjska Gora programma tv -… - RaoulCortes : @90ordnasselA Il problema è che non abbiamo sfruttato il calendario favorevole e dopo la Juve c'è la sosta che già… - RoccasalvaMarco : @officialmaz Serie A con 16 squadre (solo 30 partite). Si comincia a metà settembre. Si gioca solo la domenica. Nie… - PlayBasket : #A1Femm: Coppa Italia 2023, definito il calendario ufficiale della competizione -

... per prepararsi al meglio al rish finale di campionato e alle Final Eight diItalia. Fermi per la sosta generale prevista per tutto il girone e poi ieri per il turno di riposo da, i ...Seconda posizione assoluta nella classificascuderie, per merito dei suoi tre equipaggi, ... Prossima gara innel campionato italiano rally autostoriche ad aprile in Sardegna per il ...CLASSIFICA GENERALE ILCOMPLETO CLASSIFICA FINALE (*in aggiornamento) 1 ORTLIEB Nina AUT 1:29.25 2 VENIER Stephanie AUT 1:29.37 +0.12 3 GRITSCH Franziska AUT 1:29.63 +0.38 4 GOGGIA Sofia ...

Calendario Coppa del Mondo sci alpino Are e Kranjska Gora 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

Alessio Tombesi: «Sfida importantissima, forse decisiva. In campionato come in coppa, dobbiamo affrontare ogni partita con l’obiettivo di vincere» ORTONA ...Dopo aver messo in archivio i fine settimana di Aspen e Kvitfjell, la Coppa del Mondo di sci alpino 2023 si prepara per l’ultimo weekend di gare prima del gran finale che, in questa edizione, tornerà ...