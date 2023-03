Calendario Coppa del Mondo Doha 2023 tiro a volo: programma, orari e tv (Di lunedì 6 marzo 2023) Torna lo spettacolo del tiro a volo: ecco il Calendario della Coppa del Mondo di Doha 2023. Il massimo circuito mondiale fa tappa in Qatar, dove dal 4 al 13 marzo andranno in scena le gare individuali e a squadre delle specialità Skeet e Trap. L’Italia proverà a recitare ancora una volta il ruolo di protagonista: azzurre e azzurri sono pronti a scendere in pedana per conquistare piazzamenti importanti in ottica ranking mondiale. DIRETTA TV E STREAMING – Tutte le fase finali delle gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della ISSF (International Shooting Sport Federation). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione. Scopriamo dunque il programma delle gare ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Torna lo spettacolo del: ecco ildelladeldi. Il massimo circuito mondiale fa tappa in Qatar, dove dal 4 al 13 marzo andranno in scena le gare individuali e a squadre delle specialità Skeet e Trap. L’Italia proverà a recitare ancora una volta il ruolo di protagonista: azzurre e azzurri sono pronti a scendere in pedana per conquistare piazzamenti importanti in ottica ranking mondiale. DIRETTA TV E STREAMING – Tutte le fase finali delle gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della ISSF (International Shooting Sport Federation). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione. Scopriamo dunque ildelle gare ...

