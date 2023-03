Calendario Champions League 2023: orari partite 7-8 marzo, programma, tv, streaming, guida Canale5, Sky e Prime (Di lunedì 6 marzo 2023) Mancano poco più di 24 ore, poi ripartirà la Champions League. Tra martedì 7 e mercoledì 8 marzo, andranno in scena le gare di ritorno degli ottavi di finale della competizione più ambita da qualsiasi club europeo. 4 sfide in programma divise in due giorni. 8 squadre pronte a scoprire il proprio destino a partire dalla serata di domani. Ad aprire le danze ci saranno Chelsea-Borussia Dortmund e Benfica-Club Brugge. Nel primo match i Blues cercheranno in tutti i modi di ribaltare il risultato dell’andata: 1-0 per i gialloneri con un super gol di Adeyemi. Due club dalle visioni calcistiche e societarie totalmente opposte. Nella seconda gara invece, il Brugge volerà in Portogallo partendo da sfavorito per il passaggio del turno. Schmidt e il suo undici si sono imposti per 0-2 in Belgio con Joao Mario e David Neres in gol. ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Mancano poco più di 24 ore, poi ripartirà la. Tra martedì 7 e mercoledì 8, andranno in scena le gare di ritorno degli ottavi di finale della competizione più ambita da qualsiasi club europeo. 4 sfide indivise in due giorni. 8 squadre pronte a scoprire il proprio destino a partire dalla serata di domani. Ad aprire le danze ci saranno Chelsea-Borussia Dortmund e Benfica-Club Brugge. Nel primo match i Blues cercheranno in tutti i modi di ribaltare il risultato dell’andata: 1-0 per i gialloneri con un super gol di Adeyemi. Due club dalle visioni calcistiche e societarie totalmente opposte. Nella seconda gara invece, il Brugge volerà in Portogallo partendo da sfavorito per il passaggio del turno. Schmidt e il suo undici si sono imposti per 0-2 in Belgio con Joao Mario e David Neres in gol. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AdriGianfi : Ho studiato il calendario, la data chiave è il 7 maggio : Roma - Inter / Milan / Lazio. Chi dopo queste sfide sarà… - Salvato95551627 : RT @_ElPrincipe22: Il Milan ha il calendario più facile delle squadre in lotta Champions E i milanisti sono preoccupati ahahaha - KunGrax : RT @_ElPrincipe22: Il Milan ha il calendario più facile delle squadre in lotta Champions E i milanisti sono preoccupati ahahaha - okimilanisti : @Maldi___ dai. Dal calendario la roma non entra in champions. Noi minimo minimo 24 punti li facciamo. la roma difficcilmente - Ris__20 : RT @_ElPrincipe22: Il Milan ha il calendario più facile delle squadre in lotta Champions E i milanisti sono preoccupati ahahaha -