Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per il bomber di Premier League (Di lunedì 6 marzo 2023) Nel prossimo Calciomercato estivo il Milan prenderà un nuovo attaccante. Si prospetta un bel Derby con l'Inter per un colpo da 90. Le news Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 marzo 2023) Nel prossimoestivo ilprenderà un nuovo attaccante. Si prospetta un belcon l'Inter per un colpo da 90. Le news

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, avanti con Moncada: c'è l'accordo - MilanSpazio : Milan, dubbi sul rinnovo di Leao: la mossa a sorpresa di Mendes - calciomercatoit : ???? #Milan, #Mendes si muove per #Leao: proposto al #RealMadrid #calciomercato - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Derby con l'Inter per il bomber di Premier League - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #tran… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Derby con l'Inter per il bomber di Premier League - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan… -