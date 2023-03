Calciomercato Juventus, pronto un grande ritorno: come cambiano i bianconeri (Di lunedì 6 marzo 2023) In estate sembra praticamente sicuro il ritorno di un giocatore alla Juventus; cerchiamo di capire quali potrebbero essere le conseguenze. La Juventus sta già pensando alla prossima stagione; in vista di un campionato, il 2023-2024 che deve riportare i bianconeri a dominare il calcio italiano, i bianconeri devono risolvere diverse situazioni. Tra queste sembra esserci quella di un giocatore pronto a fare il suo ritorno in bianconero. Stiamo parlando di Arthur; il centrocampista brasiliano, nella scorsa sessione estiva dii mercato, è stato ceduto in prestito al Liverpool. Con la Juventus, infatti, faticava ad imporre le proprie qualità; le cose, però, in Premier League non sono andate per il meglio e non solo a causa di una stagione decisamente negativa ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 6 marzo 2023) In estate sembra praticamente sicuro ildi un giocatore alla; cerchiamo di capire quali potrebbero essere le conseguenze. Lasta già pensando alla prossima stagione; in vista di un campionato, il 2023-2024 che deve riportare ia dominare il calcio italiano, idevono risolvere diverse situazioni. Tra queste sembra esserci quella di un giocatorea fare il suoin bianconero. Stiamo parlando di Arthur; il centrocampista brasiliano, nella scorsa sessione estiva dii mercato, è stato ceduto in prestito al Liverpool. Con la, infatti, faticava ad imporre le proprie qualità; le cose, però, in Premier League non sono andate per il meglio e non solo a causa di una stagione decisamente negativa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Domanda: dov’erano e cosa facevano #Gravina e #DalPino, presidenti di @FIGC e @SerieA quando nel luglio del 2020… - sportli26181512 : Sabatini a CM: 'Spettacolo e qualità del gioco, Roma-Juve è stata come (se non meglio) di Napoli-Lazio': Napoli-Laz… - MondoBN : MERCATO, Il Newcastle bussa alla porta per - MondoBN : MERCATO, La Roma nel futuro del Panita - calciomercatoit : ??? #Juventus, addio ai sogni di gloria secondo Claudio #Gentile: 'La sconfitta con la #Roma fa sfumare il sogno… -