Calcio | Serie A | Sassuolo-Cremonese 3-2**

(Di lunedì 6 marzo 2023) Reggio Emilia, 6 mar. - (Adnkronos) - Ilbatte 3-2 lanel posticipo della 25/a giornata diA disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al doppio vantaggio dei padroni di casa con Laurentié al 26' e Frattesi al 41', risponde la doppietta di Dessers al 62' e all'83'; il gol decisivo arriva al 92' ad opera di Bajrami. In classifica i neroverdi sono tredicesimi con 30 punti, mentre i grigiorossi restano fermi a quota 12, in 19/a posizione insieme alla Sampdoria.

Il Sassuolo batte Cremonese 3 - 2 (2 - 0) nel posticipo della 25/a giornata del campionato di Serie A disputato sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I gol: nel primo tempo per gli emiliani Laurienté al 26 e Frattesi al 41'; nel secondo tempo per gli ospiti Dessers al 17' e ...

La Sampdoria deve rimanere in salute, nove anni di lavoro buttati nel cesso perché stiamo andando in Serie B. Non ci meritiamo questa classifica. Stankovic è un grande allenatore e un grande uomo