Calcio | scontri in Inghilterra nel match fra Blackpool e Burnley | un morto

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tragedia nelinglese nella partita di Championship fra. Ilfra le due compagini inglesi, terminato poi sul punteggio di 0-0 rimarrà alla storia anche e soprattutto per glie per la fatale morte di un tifoso di una delle due compagini. Secondo quanto appreso dai media inglesi, al termine della partita di Championship ci sarebbero stati deglifra i tifosi delle diverse compagini. In questiavvenuti fuori da un pub di, avrebbe preso parte un tifoso di 55 anni che è poi deceduto. Il tifoso in questione si parlava Tony Johnson, il quale subito dopo glisarebbe stato ricoverato in un ospedale della zona, per poi morire poche ore dopo. La notizia è stata confermata ...