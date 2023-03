Calcio: Sarri, 'infortunio Immobile di lieve entità' (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - infortunio Immobile? "Non so tanto, ho parlato con il dottore per telefono. C'è un problema muscolare, non di grave entità, dopo parleremo dei tempi di recupero". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in merito all'infortunio di Ciro Immobile. "Dall'anno scorso, quando si fece male alla caviglia, non è mai stato bene. Anche venerdì ha giocato con degli antidolorifici per i problemi alla caviglia, che credo gli possa creare degli scompensi", aggiunge Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro gli olandesi dell'Az Alkmaar. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. - (Adnkronos) -? "Non so tanto, ho parlato con il dottore per telefono. C'è un problema muscolare, non di grave, dopo parleremo dei tempi di recupero". Così l'allenatore della Lazio Maurizioin merito all'di Ciro. "Dall'anno scorso, quando si fece male alla caviglia, non è mai stato bene. Anche venerdì ha giocato con degli antidolorifici per i problemi alla caviglia, che credo gli possa creare degli scompensi", aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro gli olandesi dell'Az Alkmaar.

