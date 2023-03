Calcio: Psg, stagione finita per Neymar, si opera ai legamenti della caviglia e 3-4 mesi di stop (Di lunedì 6 marzo 2023) Parigi, 6 mar. - (Adnkronos) - stagione finita per il fuoriclasse del Psg Neymar. Lo rende noto il club parigino con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale nella quale si evidenzia che il 31enne brasiliano "ha avuto diversi episodi di instabilità nel corso degli ultimi anni. Dopo l'ultima distorsione lo staff medico gli ha consigliato un'operazione di riparazione ai legamenti per evitare grossi rischi di recidiva. Gli esperti hanno confermato e l'intervento sarà eseguito nei prossimi giorni a Doha. Previsti 3-4 mesi di stop prima del ritorno sul campo di allenamento". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Parigi, 6 mar. - (Adnkronos) -per il fuoriclasse del Psg. Lo rende noto il club parigino con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale nella quale si evidenzia che il 31enne brasiliano "ha avuto diversi episodi di instabilità nel corso degli ultimi anni. Dopo l'ultima distorsione lo staff medico gli ha consigliato un'zione di riparazione aiper evitare grossi rischi di recidiva. Gli esperti hanno confermato e l'intervento sarà eseguito nei prossimi giorni a Doha. Previsti 3-4diprima del ritorno sul campo di allenamento".

Psg, Neymar shock: stagione finita ROMA - La stagione di Neymar può considerarsi conclusa qui. E' quanto si evince da un bollettino medico relativo al brasiliano diramato dal Psg. L'attaccante, negli ultimi anni, ha avuto più di un problema alla caviglia destra e, a quanto si apprende dalla nota del club parigino, dopo l'ultima distorsione riportata il 20 febbraio "lo staff medico gli ha consigliato un'operazione di riparazione ai legamenti per evitare un grave rischio di recidiva", ha precisato il Psg, che stima il periodo di indisponibilita' in "3 - 4 mesi". Per l'ex Barcellona la stagione 2022 - 23 si conclude con 29 partite e 18 gol in tutte le competizioni con la maglia del Psg.