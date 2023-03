Calcio | Osimhen | ' Spalletti eccezionale | Kvaratskhelia da pallone d' oro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - "Ci sono grandi leader in questo Napoli.è un ragazzo, l'ho pensato subito nella pre-season, gli vogliono tutti bene nello spogliatoio, non solo per quello che fa nello spogliatoio ma anche per quello che fa fuori. Io credo che possa vincere ild'Oro nei prossimi anni, spero che porti gloria al Napoli. Tra noi c'è grande solidarietà, anchee questo è il principale motivo per cui stiamo facendo questa stagione. Dobbiamo continuare così". Così l'attaccante del Napoli Victorin conferenza nella sede della stampa estera a Roma dove ha ricevuto il premio di miglior atleta straniero in Italia. "Dal suo arrivo il mister è stato importante per il mio sviluppo, per migliorarmi -aggiunge il 24enne ...