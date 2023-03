Calcio: Napoli, a Osimhen il premio di miglior atleta straniero in Italia per la stampa estera (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha ricevuto il premio come "miglior atleta straniero in Italia" per la stampa estera. Il 24enne nigeriano, accompagnato dal presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis, ha ricevuto il premi nella sede della stampa estera a Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - L'attaccante delVictorha ricevuto ilcome "in" per la. Il 24enne nigeriano, accompagnato dal presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis, ha ricevuto il premi nella sede dellaa Roma.

