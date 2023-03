Calcio: Lazio; Sarri, vittoria col Napoli pericolosa per noi (Di lunedì 6 marzo 2023) "Il successo sul Napoli ci dà più convinzione? No, per noi è un pericolo, lo si è visto dopo la vittoria per 4 - 0 sul Milan. Se andiamo in appagamento caliamo a livello motivazionale. Non ripetiamo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) "Il successo sulci dà più convinzione? No, per noi è un pericolo, lo si è visto dopo laper 4 - 0 sul Milan. Se andiamo in appagamento caliamo a livello motivazionale. Non ripetiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Paura al #Maradona, ragazzino tifoso del #Napoli ferito da un petardo lanciato dai tifosi della #Lazio che gli è sc… - Gazzetta_it : Sarri avverte la sua Lazio: “Non facciamo che il successo col Napoli possa diventare un pericolo” #LazioAZ - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri: 'La vittoria di Napoli può essere un pericolo per noi, non dobbiamo essere appagati, Immobile? Sembra ch… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri: 'La vittoria di Napoli può essere un pericolo per noi, non dobbiamo essere appagati, Immobile? Sembra ch… - sportface2016 : #UECL | #LazioAz Alkmaar, #Sarri: '#Immobile non sembra grave. Squalifica #Mourinho? Nel mio caso un referto non er… -