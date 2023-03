Calcio | Lazio | lesione di 1° grado al bicipite femorale della coscia sinistra per Immobile

(Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - "Lo staff medicoS.S.comunica che il calciatore Ciroè stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato unadi primoa carico del. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero". Così lain una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

...vigilia della sfida di Conference League contro l' AZ Alkmaar il portiere portoghese dellaha ... Non è stato facile per me all'inizio, ma ilè così. Questa è un'esperienza che non avevo mai ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 6 marzo 20233 Il tecnico della, Maurizio Sarri , ha parlato in conferenza stampa a Formello. Alla vigilia della sfida d'... In Olanda ci sono squadre equivalenti alla Serie A, giocano unintenso e, di ...

Il bomber si ferma un'altra volta per problemi muscolari, la sua stagione sta diventando un calvario. C'è una lesione ...Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro l'Az Alkmaar ...