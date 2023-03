Calcio: Juventus battuta 1 - 0, la Roma aggancia il Milan (Di lunedì 6 marzo 2023) La Roma batte di misura la Juventus nella sfida dell'Olimpico ed aggancia il Milan al quarto posto, appaiata a 47 punti ai rossoneri. La partita, non bella e molto tattica soprattutto nel primo tempo, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Labatte di misura lanella sfida dell'Olimpico edilal quarto posto, appaiata a 47 punti ai rossoneri. La partita, non bella e molto tattica soprattutto nel primo tempo, ...

