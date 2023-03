Calcio | il Barça fatica ma vince | Real fermato sullo 0 - 0

(Di lunedì 6 marzo 2023) Flagellato dalle assenze e ridotto in dieci dopo un'ora di gioco, il Barcellona hato a superare il Valencia, battuto 1 - 0 al Camp Nou in un incontro della 24ma giornata della Liga. Ha comunque ...

Karim Benzema era convinto di aver aperto le marcature al 12', ma il suodi punizione diretto è stato deviato dalla mano di Antonio Rüdiger contro la barriera e l'arbitro ha annullato il gol ...Dopo il pareggio 1 - 1 nel derby con l'Atletico e la sconfitta 1 - 0 col Barcellona in Copa del Rey, entrambe al Bernabeu, il Madrid si ferma sullo 0 - 0 a Siviglia col Betis in una partita intensa, ..."An elephant in the room", un elefante nella stanza, è una metafora cui gli inglesi ricorrono con il proverbiale pragmatismo per affermare una verità che tutti conoscono, ma di cui pochi parlano, ...