Calcio: Gravina 'Serve cambio direzione altrimenti effetto implosivo' (Di lunedì 6 marzo 2023) "I bilanci dei club devono essere molto più corretti di quelli delle altre società" NAPOLI - "Quando c'è una crisi entropica, Serve un nuovo senso. Non si esce da una crisi con piccole norme, con un ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) "I bilanci dei club devono essere molto più corretti di quelli delle altre società" NAPOLI - "Quando c'è una crisi entropica,un nuovo senso. Non si esce da una crisi con piccole norme, con un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : @andreaabodi @IlMonociglio Lei signor Ministro non ha mai detto 'Chi ha sbagliato deve pagare'. Assieme a Gravina,… - sportface2016 : #Gravina: 'Tutto il calcio va rifondato' - mirkonicolino : (#Cm.it) #Gravina: 'Siamo all’anticamera del fallimento. La riforma non è dei campionati, ma del calcio. Dobbiamo g… - Josenerazzurro : RT @ZZiliani: @andreaabodi @IlMonociglio Lei signor Ministro non ha mai detto 'Chi ha sbagliato deve pagare'. Assieme a Gravina, De Siervo… - psb_original : Gravina: 'Il calcio grida aiuto: la riforma dei campionati non è più procrastinabile' #SerieB -