Calcio: Gentile, per Juve il sogno Champions è sfumato (Di lunedì 6 marzo 2023) "Il sogno Champions per la Juve è definitivamente sfumato, era già un'impresa senza la sconfitta di Roma, dopo ieri finiscono a mio avviso tutti i sogni di gareggiare la prossima Champions. Purtroppo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) "Ilper laè definitivamente, era già un'impresa senza la sconfitta di Roma, dopo ieri finiscono a mio avviso tutti i sogni di gareggiare la prossima. Purtroppo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Calcio: Gentile, per Juve il sogno Champions è sfumato leggi su Gloo - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX JUVENTUS - Gentile: 'Addio sogni Champions per i bianconeri' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX JUVENTUS - Gentile: 'Addio sogni Champions per i bianconeri' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX JUVENTUS - Gentile: 'Addio sogni Champions per i bianconeri' - napolimagazine : L'EX JUVENTUS - Gentile: 'Addio sogni Champions per i bianconeri' -