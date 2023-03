Calcio | Dybala a tifosi Juve ' da parte mia sempre rispetto'

(Di lunedì 6 marzo 2023) "So che è difficile per voi, lo è anche per me, ma oggi gioco per un'altra squadra e con altri compagni ai quali devo portare. Vincere non è mai facile e per noi era importante". Comincia ...

Un gesto che ha inevitabilmente scatenato la reazione rabbiosa del popolo bianconero sui social network (con decine i messaggi agli account social di).' Rispetta chi ti ha fatto diventare quello che sei'. E' solo uno dei tanti commenti dei tifosi della Juventus sotto il profilo Instagram dell'ex bianconero Paulo, che sui social ha esultato per la vittoria della sua Roma contro la squadra del suo passato. Sul suo canale telegram, la Joya ha risposto ai vecchi tifosi: 'So che è difficile per voi, lo è ...Comincia così il messaggio sui propri canali social di Paulo, rispondendo ai tanti ex tifosi della Juventus che da ieri lo insultano per aver festeggiato a fine partita la vittoria della Roma ...

Roma Juve: le tre cose che non hai notato del match dell'Olimpico. Gli episodi sfuggiti all'attenzione dei più Roma Juve: le tre cose che non hai notato. 1. Vlahovic rimprovera se stesso nel riscaldam ...