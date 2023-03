Calcio dilettantistico genovese | la deriva delle aggressioni agli arbitri e risse tra genitori | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ilgiovanile edella città di Genova sta vivendo una situazione di caos e violenza. Non solo uno, non due, ma ben TRE episodi incresciosi hanno macchiato altrettante gare, mettendo in luce uno scenario molto preoccupante. Tutto è iniziato con il derby Under 15 tra Genoa e Sampdoria, dove idei giovani calciatori si sono resi protagonisti di violenti tafferugli. Un atteggiamento deplorevole che ha rubato la scena ai giocatori, quelli che, invece, sul campo hanno dimostrato di esserlo stati molto più maturi e civili. Purtroppo, però, la situazione è poi degenerata in due occasioni successive. In entrambi i casi, un giovane arbitro è stato vittima di una brutale aggressione da parte dei dirigenti di unadue squadre in campo. Uno scenario in cui l’ingiustificabile isteria ha prevalso ...