Calcio | De Laurentiis | ' i fondi sono la morte del calcio'

(Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - "Quando mi si parla di acquisizioni d'oltreoceano o cinesi e cideirimango sempre molto perplesso, perché il fondo è ladel, perché è interessato a massimizzare il ritorno d'investimento dei propri investitori nell'arco dei successivi cinque anni. Ilè programmazione, un po' come il cinema". Così il presidente del Napoli Aurelio De, nella sede della stampa estera a Roma, durante la cerimonia di consegna del premio di miglior atleta straniero in Italia a Victor Osimhen, attaccante degli azzurri.

Victor Osimhen elogia Spalletti e Kvaratskhelia . L'attaccante nigeriano è stato premiato a Roma col Premio Sportivo della Stampa Estera e, intervenuto accanto al presidente De, dice grazie al proprio allenatore per la sua crescita: " Spalletti è eccezionale ed è il motivo principale per cui stiamo facendo così bene in questa stagione. Mi sta aiutando a crescere, ......Osimhen non incanta solo i tifosi del Napoli ma tutti coloro che amano il" è la motivazione che ha accompagnato la consegna della targa. Victor A margine del premio, Osimhen e De......sui social in cui appare una foto del centravanti insieme al presidente Aurelio De. ... un campionato molto complicato in cui è difficile giocare, c'è undiverso, con molta intensità. ...

De Laurentiis: "Sono tifoso di Napoli, combatto per la sua immagine nel mondo". Gravina: "Va rifondato tutto … La Repubblica

Aurelio De Laurentiis, alla consegna del Premio Sportivo della Stampa Estera in Italia a Victor Osimhen, ha parlato in conferenza stampa ...L’editorialista di Repubblica Antonio Corbo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "La sconfitta del Napoli con la Lazio E’ stata una partita persa come strategia, e nelle ultime ore Spall ...