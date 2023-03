Calcio: Champions. Turpin arbitro di Tottenham - Milan (Di lunedì 6 marzo 2023) Orsato designato dall'Uefa per Bayern Monaco - Psg ROMA - Sarà l'arbitro francese Clement Turpin ad arbitrare mercoledì 8 marzo a Londra Tottenham - Milan, gara di ritorno degli ottavi di Champions ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Orsato designato dall'Uefa per Bayern Monaco - Psg ROMA - Sarà l'francese Clementad arbitrare mercoledì 8 marzo a Londra, gara di ritorno degli ottavi di...

Calcio: Champions. Turpin arbitro di Tottenham - Milan Orsato designato dall'Uefa per Bayern Monaco - Psg ROMA - Sarà l'arbitro francese Clement Turpin ad arbitrare mercoledì 8 marzo a Londra Tottenham - Milan, gara di ritorno degli ottavi di Champions League (all'andata i rossoneri si imposero per 1 - 0). L'Uefa ha invece designato Daniele Orsato, sempre mercoledì, per Bayern Monaco - Psg.